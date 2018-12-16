Швеция добилась волевой победы над Чехией в Евротуре

В Москве на ЦСКА-Арене стартовал заключительный день российского этапа хоккейного Евротура. Национальная сборная Швеции добилась минимальной победы над командой Чехии. Игра завершилась со счетом 3:2.

Примечательно, что шведы добились волевой победы после того, как проигрывали по ходу матча 0:2. Чехи в первой половине встречи смогли две шайбы подряд благодаря усилиям Томаша Зогорна и Патрика Здрагала. Однако хоккеисты "Тре крунур" смогли достаточно быстро отквитать обе шайбы, когда дубль оформил Эмиль Ларссон. А в самой концовке встречи Микаэль Линдквист поразил ворота чешской команды третьей заброшенной шайбой и установил окончательный счет матча.

По итогам российского этапа Еврохоккейтура Швеция с четырьмя очками заняла третье место, а Чехия замкнула таблицу, набрав два балла.