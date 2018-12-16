Под Тверью после взрыва загорелась свалка ТБО

Вечером в субботу на свалке бытовых отходов в деревне Шумново в Тверской области взорвался метан. После взрыва отходы вспыхнули, пишет ТАСС. Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. Правительство Тверской области проинформировано о ЧП.

С помощью бульдозеров, "КамАЗов" и экскаваторов специалисты планируют справиться с открытым огнем до конца воскресенья. На ликвидацию тления ТБО потребуется 3-4 дня.