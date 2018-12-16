Зоозащитники разделись, облились краской и полежали на площади Каталония

В Барселоне в воскресенье, 16 декабря, прошла необычная акция протеста: активисты организации защиты животных разделись и облились красной краской, символизирующей кровь. Таким образом они протестовали против убийства животных и использования кожи и меха в одежде для людей.

Около 30 человек, голых и красных, легли на землю на площади Каталония. Одна из участниц акции держала плакат, на котором было написано: "Сколько жизней для одного пальто?".

Организатором акции стала организация AnimaNaturalis. Ее члены надеются, что таким образом привлекут внимание общества, "которое должно знать о жестокости, стоящей за меховой промышленностью". Это заявление цитирует РИА Новости.

Подобную акцию испанские зоозащитники провели и два года назад. Тогда они пояснили, что их тела символизируют туши животных, убитых ради меха. Представители AnimaNaturalis считают, что владельцы ферм, на которых разводят пушных зверей, из которых потом шьют шубы и другую одежду, совершают массовые убийства.