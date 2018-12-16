Под Елабугой спасли вмерзших в лед щенят

Под Елабугой в селе Танайка вчера, 15 декабря, прохожие обнаружили в одноименной речке шестерых щенят. Животные были выброшены в воду и оставлены умирать.

Щенки успели вмерзнуть в лед, откуда неравнодушные люди их в буквальном смысле выдалбливали. Спасенных малышей отвезли и отдали в собачий приют "Верность". Трех щенков уже взяли на передержку, то есть на время. Сейчас для них ищут хозяев.

Самый слабый щенок, самка, остался в приюте. Специалисты не особенно надеялись на то, что она выживет, однако животное проявляет аппетит и начинает активно двигаться.

Двух щенков, к сожалению, спасти не удалось.