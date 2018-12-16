Варфоломей назвал Порошенко дату вручения томоса Епифанию

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье на пресс-конференции в Киеве рассказал о дате получения томоса от Вселенского патриарха Варфоломея. Вручение этого документа будет означать обретение Православной церковью Украины автокефалии. По словам Порошенко, томос будет получен 6 января 2019 года.

"Томос торжественно мне будет вручен на наш Сочельник", — рассказал Порошенко.

В субботу в Киеве прошел "объединительный собор", на котором иерархи двух неканонических украинских церквей создали Православную церковь Украины. Главой ПЦУ избран митрополит Епифаний. Каноническая Украинская православная церковь не принимала участие в мероприятии.