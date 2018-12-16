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Франция. Протесты "желтых жилетов" 27 минут назад

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16 декабря 201817:48

Скандал с BBC: нечистоплотные журналисты работают по элементарной методичке

Редакция телеканала BBC требует от сотрудников предоставить любые доказательства того, что во французские протесты вмешивается Россия — хоть какие-нибудь. Это следует из переписки, которая появилась в Интернете. Поиски "русского следа" прокомментировала "России 24" главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Наших журналистов там очень много — может быть, именно в этом заключается "русский след", — сказала Симоньян. — У нас уже 13 человек только пострадавших на этих протестах".

"Сомневаться в том, что эти граждане работают по элементарной методичке, не приходится", — заявила она о методах, которыми пытаются добывать информацию журналисты "Би-Би-Си". А самая большая грусть ситуации, по словам Симоньян, заключается в том, что это наши соотечественники, так как речь идет о Русской службе новостей британской телерадиокорпорации.

Главред RT также рассказала о самочувствии журналистов ее телеканала, пострадавших во время протестов в столице Франции. По ее словам, ни у кого из репортеров, к счастью, нет травм, которые были бы серьезной угрозой здоровью, а многие, получив медицинскую помощь, возвращаются освещать те же протесты.

Ранее откровения журналистки "Би-Би-Си" прокомментировала в интервью "России 24" официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, попытки найти в любых мировых происшествиях российский след стали для Запада "удобным, раскрученным трендом", однако цинизм журналистов в данном конкретном случае просто поражает.

При этом именно в Великобритании, по словам Захаровой, постоянно обвиняют российские СМИ, в частности, телеканалы, в пропаганде, но не предъявляют ничего по фактуре этих обвинений. У Захаровой возникает вопрос: как британские регуляторы СМИ и общественность оценивают подобную деятельность своих журналистов?

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