Конькобежцы Кулижников и Юсков стали медалистами этапа Кубка мира

Россияне Павел Кулижников и Денис Юсков завоевали медали на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херевене. На дистанции 1000 метров Кулижников завоевал серебро, а Юсков бронзу.

Время первого составило 1 минуту 7,930 секунды, а второго – 1.07,953 секунды. Победителем же в данной дисциплине стал представитель Нидерландов Кьелд Нейс, время которого составило 1.07,803 секунды.

Отметим, что на текущем этапе Кубка мира российскими спортсменами было завоевано пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы.