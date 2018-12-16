Медведев и Трутнев поздравили Кожемяко

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поздравил врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко с предварительной победой на выборах главы региона. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также поздравил Кожемяко и поставил перед ним задачи по развитию Приморья.

"Работы у нас много — столицу ДФО будем создавать", — отметил Трутнев.

Олег Кожемяко не планирует резких изменений в составе администрации края и ее трансформацию в правительство в ближайшие шесть месяцев. После победы на выборах Кожемяко намерен использовать свой опыт руководителя применительно к ситуации конкретно в Приморье.

"Нужно посмотреть, как лучше, проанализировать, поработать в этой системе. Я работал в других системах, поэтому можно сравнить", - сказал Кожемяко.

Врио губернатора пригласил к сотрудничеству оппонентов на выборах. Заинтересованные в развитии Приморья политики смогут получить посты в администрации.

"Кто не ставит политические амбиции выше интересов жителей, то, конечно, тот будет работать. Есть толковые ребята, мы с удовольствием их возьмем", — заявил Кожемяко.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии России, после обработки 90,06 процентов протоколов Кожемяко набирает 60,87 процентов голосов имеющих право голоса. Следом за ним идет кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,87 процентами.