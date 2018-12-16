РПЦ о церкви Епифания: двойная игра и двойной стандарт

Новая церковь, которую накануне создали в Киеве на так называемом "объединительном соборе", к церкви Христовой отношения не имеет. Из двух раскольнических течений создали одно, и больше ничего не поменялось — это официальная позиция Украинской Православной церкви. Создание автокефалии, которую украинский президент Петр Порошенко накануне почему-то назвал автофекалией, прокомментировали в Русской православной церкви.

"Насколько можно судить по всем действиям и заявлениям, которые были сделаны в последнее время, в этой новой структуре будет один вариант на экспорт, а другой вариант для внутреннего пользования", — предположил в интервью телеканалу "Россия 24" глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его мнению, "экспортной" будет автокефальная церковь, признанная Константинополем и возглавляемая митрополитом. Этим митрополитом избран ученик Филарета Денисенко — 39-летний Епифаний.

Для внутреннего пользования в этой так называемой церкви останется так называемый патриарх, и это будет тот же самый Филарет Денисенко, который "будет носить патриарший куколь и будет иметь какой-то особый статус главы этой церкви или почетного патриарха, или что-то в этом роде".

Такую структуру митрополит Иларион охарактеризовал как "двойную игру и двойной стандарт". "Филарет Денисенко фактически остается руководителем этой структуры, но для внешнего мира найден другой человек, который будет как бы возглавлять эту как бы автокефальную церковь", — сказал представитель РПЦ.

Накануне в Киеве прошел "объединительный собор", на котором иерархи двух неканонических украинских церквей создали Православную церковь Украины. Главой ПЦУ избран митрополит Епифаний. Каноническая Украинская православная церковь не принимала участие в мероприятии. Томос об автокефалии киевские власти надеются получить 6 января 2019 года. Вручение этого документа будет означать обретение автокефалии Православной церковью Украины.

В Русской православной церкви считают, что объединительный по названию, но раскольнический по сути собор стал событием политической, а не церковной жизни. Дело в том, что каноническая церковь в нем участия не принимала, о вере на встрече почти не говорили. В основном там делили посты, а руководил всем этим президент Украины Петр Порошенко. Сам Вселенский патриарх Варфоломей на "объединительный собор" к Порошенко не приехал.