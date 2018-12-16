Гандболистка Вяхирева получила приз самого ценного игрока чемпионата Европы

Гандболистка сборной России Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) проходящего во Франции чемпионата Европы. Она стала единственной представительницей российской команды в символической сборной турнира.

Вяхирева сыграла на континентальном первенстве семь игр, в которых стала автором 36 забитых голов, из которых 9 – с семиметровой отметки. В предыдущем матче России против Румынии в полуфинале турнира Вяхирева была признана лучшим игроком поединка. Игра завершилась со счетом 28:22.

Напомним, что в воскресенье, 16 декабря, сборной России предстоит борьба за золотые медали чемпионата Европы. В финале нашей команде будет противостоять хозяйка соревнования – команда Франции.