В США готовятся к приостановке работы правительства

Белый дом готовится к закрытию, сообщает издание The Washington Post. Издание уточняет, что Белый дом и ряд ведомств ведут подготовку к приостановке работы, которая может стать вероятным сценарием развития событий в противостоянии президента Дональда Трампа и партии демократов.

Газета, ссылаясь на свои источники в администрации США, сообщает, что камнем преткновения стал спор вокруг возведения стены на границе с Мексикой и связанного с ее строительством и содержанием финансирования из госбюджета. Как известно, Трамп требует от Конгресса США пять миллиардов долларов на ее сооружение, однако демократы готовы предоставить лишь 1,3 миллиарда долларов.

Вероятной датой приостановки работы главных ведомств страны называется 22 декабря. Указанная дата связана с крайним сроком утверждения бюджета на 2019-й финансовый год — 21 декабря. Если к этому дню стороны не договорятся, отсутствие средств приведет к приостановке работы правительственных ведомств. Республиканцы заявляют, что ищут компромиссное решение, ссылаясь на то, что решение необходимо принять в кратчайшие сроки

Эксперты считают, что без финансирования может остаться порядка 25% правительственных структур: министерство финансов, министерство внутренней безопасности, министерство сельского хозяйства, МВД, Госдепартамент, министерство торговли. И если события будут развиваться по худшему сценарию, то частичная приостановка работы ожидает и коммунальное хозяйство, и ряд правоохранительных ведомств. Из 2,1 миллиона госслужащих порядка 40% будут вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. Одобрено выделение финансирования на 2019 год Пентагону, министерству по делам ветеранов, министерству здравоохранения и социальных служб. МИД, структуры, отвечающие за национальную безопасность в любом случае продолжат работу.

Подобные прецеденты с приостановкой работы госведомств в США уже случались. Согласно статистике, с 1977 года финансирование правительства прерывалось порядка 20 раз именно из-за разногласий. Последний прецедент зафиксирован в январе этого года и продлился три дня. Тогда власти были вынуждены закрыть для посещения Статую Свободы и другие достопримечательности.

Прекращали свою работу правительство и другие госведомства США при Бараке Обаме, Билле Клинтоне, Рональде Рейгане и других президентах, не нашедших общего языка с Конгрессом.