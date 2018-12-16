Разбившийся 31-летний Су-27 был в ВСУ одним из самых новых

Истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины, который разбился в субботу, 15 декабря, в Житомирской области, был одной из самых новых летательных аппаратов этого типа на вооружении Воздушных Сил ВС Украины — ему был всего 31 год.

Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ в своем Facebook, Су-27 был 1987 года выпуска, в 2016 году машина прошла "средний" ремонт на государственных авиационно-ремонтных предприятиях. Но авиадвигатели истребителя капитально отремонтировали на Луцком ремонтном заводе "Мотор". В ходе эксплуатации Су-27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов.

Командование сообщило также, что перед крушением самолет провел в воздухе 30 минут. "Пилот выполнял упражнения в рамках обычного курса боевой подготовки на пилотаж в сложных погодных условиях и был готов к этой задаче", — указывается в сообщении.

Су-27 разбился при заходе на посадку, летчик погиб. Причины авиакатастрофы расследует военная прокуратура Украины.