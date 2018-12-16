Аутсайдер АПЛ прервал 22-матчевую беспроигрышную серию "Арсенала"

На туманном Альбионе стартовала программа 17 тура английской премьер-лиги. В южном городке Саутгемптон лондонский "Арсенал" прервал свою беспроигрышную серию, состоящую из 22 матчей, сенсационно проиграв предпоследней команде чемпионата. Итог – 3:2 в пользу "Саутгемптона".

Встреча ознаменовалась "перестрелкой" двух футболистов – "святого" Дэнни Ингса и "канонира" Генриха Мхитаряна. Оба сделали по дублю и к 54-й минуте на табло местного стадиона горели ничейные 2:2. Тем не менее, героем поединка стал другой нападающий "Саутгемптона" – Чарли Остин, который забил на 85-й минуте и принес победу своему клубу.

Примечательно, что "Арсенал" – любимый "клиент" Остина. Англичанин забивает лондонцам в каждом очном матче, в котором принимает участие.

После победы "святые" покинули предпоследнюю строчку АПЛ, набрав 12 очков. "Арсенал" же с 34 баллами остался на 5 строчке в турнирной таблице премьер-лиги. Во всех турнирах они не проигрывали с 18-го августа. Тогда они потерпели поражение от соседей из "Челси".