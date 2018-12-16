Брюссельских демонстрантов разогнали газом и водой

В Брюсселе в воскресенье прошел марш протеста подписания Бельгией Глобального договора о миграции. Манифестанты направились в так называемый Европейский квартал: район, где расположены различные учреждения ЕС. Полиция преградила им путь, возникли столкновения. Для разгона демонстрантов стражам правопорядка пришлось применить водометы и слезоточивый газ, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Беспорядки продолжались около получаса, участники акции забрасывали полицию булыжниками и металлическими фрагментами уличных ограждений, пытаясь прорвать кордон. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были защищаться. По оценкам городских властей, в акции приняли участие около 5500 человек. Несколько десятков из них были задержаны.

Марш организовали радикальные фламандские партии, которые выступают против миграции. В нем участвовали в том числе объединения футбольных болельщиков.

Власти Брюсселя акцию изначально запретили, но организаторы успели оспорить запрет в суде. В минувшую пятницу Государственный совет Бельгии действие запрета приостановил. Таким образом, акция протеста официального разрешения не получила, но и формально запрещена не была.

Манифестацию назвали "Марш против Марракеша". На прошлой неделе в этом марокканском городе завершилась Межминистерская конференция ООН, которая одобрила Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, который 19 декабря будет представлен Генассамблее ООН. Кроме того, выходцы из Марокко являются одной из крупнейших арабских общин в Бельгии. На сленге в стране "марокканец" — синоним мигранта из арабской страны.

Параллельно в центре Брюсселя в воскресенье и акция сторонников Глобального договора о миграции. Она была немноголюдной, около 1000 человек, и обошлась без происшествий.