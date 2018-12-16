Тема:

Раскол в православном мире 34 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
16 декабря 201823:47

На Украине Собор учредил новую Церковь

Автор: Дмитрий Киселев

15 декабря в Киеве открылось странное мероприятие. Две раскольнические неканонические церкви, называющие себя православными, но никем не признанные, собрали так называемый архиерейский собор для учреждения еще одной — новой украинской церкви. Все проходило под эгидой стамбульского патриархата при участии двух ее экзархов.

От самой массовой на Украине канонической Украинской православной церкви официальных представителей не было. В личном качестве прибыли лишь двое из 90 архиереев — перебежчики митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр Драбинко, давний диссидент в УПЦ, и митрополит Винницкий Симеон, земляк и протеже Петра Порошенко.

Новая и пока никем не признанная церковь получила название — Православная церковь Украины. В субботу она родилась в буквальном смысле под звуки государственного гимна, а на митинге у стен Софийского собора, куда власть свезла людей на автобусах, чтобы создать ощущение народной поддержки, лишь флаги на удочках и ни одной иконы.

Блаженнейший митрополит Онуфрий — глава независимой от нынешней киевской власти канонической и самой массовой в стране Украинской православной церкви предостерегал, что от брака государства и церкви рождаются уродцы. Вот уродец и появился. При этом две другие неканонические украинские церкви, которые до сих пор поднимались на знамя нациками, Порошенко просто напросто распустил. Это Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Их больше нет. Как нет и самопровозглашенного патриарха Филарета. Он уже не лидер раскольников, а волею стамбульского патриарха лишь один из них.

Во главе вновь созданной церкви Украины 39-летний Епифан — марионетка, несамостоятельная фигура, что вряд ли обретет авторитет в православном мире. Новая Церковь Незалежной будет полностью зависима от Стамбула. Из Стамбула получать миро для миропомазания и из Стамбула получать разрешение, кого канонизировать, а кого — нет.

Уже понятно, что Порошенко вновь обманул страну. Никакого полноценного томоса Украина не получит, а так, отправят филькину грамоту. Для олиграха-президента весь спектакль вроде как начало избирательной кампании к мартовским президентским выборам. Но, что странно, избирательного штаба в отличие от своих конкурентов он до сих пор не сформировал. Значит, вся надежда на нестандартные шаги.

 

Автор: Андрей Коновалов

Церковь Святой Софии в Киеве одна из главных святынь. Объединительный собор украинских православных церквей стал мероприятием, организованным именно на высшем политическом уровне. Гостей от Константинополя приветствовал президент Украины Петр Порошенко. На площади перед храмом было людно. Помимо киевлян, множество организованно приехавших прихожан и священников, в основном, Киевского патриархата из областей.

Народ согревался горячим вином, пританцовывал под звуки концерта, на котором в качестве конферансье был министр культуры Украины Евгений Нищук — голос Оранжевой революции и Евромайдана.

Историческое для украинских христиан решение принято: с этого момента Украинская православная церковь Киевского патриархата получает от Константинополя автокефалию, формальную независимость.

Мы сейчас находимся на митинге у Киевской Софии. Со сцены один за другим выступают политики. И для собравшихся здесь признание Константинополем киевского патриархата — важное именно политическое событие, которое подтверждает независимость страны.

Петр Порошенко провел четкий водораздел: поддержка Киевского патриархата — патриотизм. А не поддержка — предательство. Почти буквально: кто не пляшет, тот москаль.

Отец Георгий из Свято-Троицкого храма города Ржищева. До недавнего времени — кадровый офицер украинской армии, ветеран АТО. Свято-Троицкий храм относится к Украинской православной церкви московского патриархата. Здесь попеременно читают проповеди на украинском и русском языках. Священников не вызывали на знаменитые уже беседы в СБУ, но неделю назад эта церковь стала объектом поджога. К счастью, огонь не успел сильно разгореться. Сознавшегося в преступлении местного жителя полицейские отпустили уже на следующий день.

"Троицкая церковь охраняется государством, порча карается законом. О каком же законе они говорят, если никого карать не собираются? А если бы подожгли городскую думу Ржищева? Того же человека наказали бы власти", — говорит иерей Георгий.

У отца Георгия болит душа за свежую роспись в храме, которая теперь покрыта слоем копоти: "Вот как закоптило. Представляете, насколько было ярко? Я не знаю, это убыток просто: видите, лики тоже темные".

Деньги на роспись собирали прихожане, а художник даже не успел закончить работу. Но больше всего священник опасается, что теперь пожар может быть использован как аргумент для отчуждения храма государством — для дальнейшей передачи другому, политически более правильному приходу. Даже несмотря на то, что местная община эту церковь выкупила у властей.

Для этих опасений есть все основания. Еще одно знаковое событие минувшей недели — в киевском храме Апостола Андрея Первозванного проходит первое богослужение константинопольского патриархата. В качестве жеста доброй воли знаменитая церковь была передана в пользование Константинополю властями Украины еще до объединительного собора.

Один из прихожан — профессор богословия Дмитро Степовик, искусствовед и советник Филарета, главы раскольничьего Киевского патриархата. Профессор уверен, что после объединения и признания неканонических украинских православных церквей многие храмы должны будут перейти от УПЦ Московского патриархата к новой церкви. Критерий такой: если они построены украинцами или на деньги украинцев.

Киево-Печерская Лавра — одна из важнейших православных святынь всего мира. Сейчас здесь помимо храмов располагается монастырь УПЦ московского патриархата, а также метрополия. Но кроме Лавры есть еще сотни церквей по всей стране, которые теперь украинское государство, вероятно, будет отбирать у одних верующих и передавать другим.

Во многих областях центральной и западной Украины были переходы храмов, переходы общин. Часто это были силовыми методами, когда община разделялась. Часть была за переход, часть была за то, чтобы остаться. Меньшая часть или большая, там было по-разному. Но Лавра особый случай, она принадлежит государству. Власти могут разорвать договор аренды. И заключить договор с кем-то другим.

Вчерашний учредительный Собор новой Украинской православной церкви создает правовой вакуум для большей части православных приходов и монастырей, почву для передела имущества и конфликтов. Все это украинские политики положили на алтарь идеи автокефалии Украинской православной церкви.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:55

ЦИК подтвердил победу Кожемяко на выборах в Приморье

20:51

Президент Ирака отказался от британского паспорта

19:50

Пальба по людям в Хасавюрте: схвачен один стрелок из двух

19:26

Россия выиграла этап Евротура, разгромив финнов при 81 тысяче болельщиков

19:24

Брюссельских демонстрантов разогнали газом и водой

19:16

Украинских чиновников проверят на наличие родственников из России

18:53

Разбившийся 31-летний Су-27 был в ВСУ одним из самых новых

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ЦИК подтвердил победу Кожемяко на выборах в Приморье

ЦИК подтвердил победу Кожемяко на выборах в Приморье

2 часа назад
Российские гандболистки уступили француженкам в финале чемпионата Европы

Российские гандболистки уступили француженкам в финале чемпионата Европы

3 часа назад
Битва титанов: Китай побеждает США на технологическом фронте

Битва титанов: Китай побеждает США на технологическом фронте

2 часа назад
Донбасс всегда готов: Порошенко затевает на востоке страны новую войну

Донбасс всегда готов: Порошенко затевает на востоке страны новую войну

2 часа назад
Париж погряз в протестах: Макрону не верят

Париж погряз в протестах: Макрону не верят

2 часа назад
Лукашенко провел тайное совещание в чьих-то фантазиях

Лукашенко провел тайное совещание в чьих-то фантазиях

4 часа назад
Пожар в Москве: двое погибших

Пожар в Москве: двое погибших

1 час назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
Москву ночью окутает туман

Москву ночью окутает туман

2 часа назад
Коалиция ударила по Дейр-эз-Зору: 17 погибших

Коалиция ударила по Дейр-эз-Зору: 17 погибших

2 часа назад
Разбившийся 31-летний Су-27 был в ВСУ одним из самых новых

Разбившийся 31-летний Су-27 был в ВСУ одним из самых новых

5 часов назад
Президент Ирака отказался от британского паспорта

Президент Ирака отказался от британского паспорта

2 часа назад
В Дохе обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

В Дохе обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

2 часа назад
Предупреждения Солженицына сбываются

Предупреждения Солженицына сбываются

2 часа назад
Популярные игры для мобильных телефонов

Популярные игры для мобильных телефонов

14.12.2018 18:32
Баста и Пелагея записали саундтрек к фильму "Т-34"

Баста и Пелагея записали саундтрек к фильму "Т-34"

14.12.2018 12:20
Канцерофобия: диагноз, который нужно победить обществу

Канцерофобия: диагноз, который нужно победить обществу

3 часа назад
Архиепископия в Западной Европе взяла тайм-аут до февраля

Архиепископия в Западной Европе взяла тайм-аут до февраля

3 часа назад
Российские саночники победили на этапе Кубка мира в спринте

Российские саночники победили на этапе Кубка мира в спринте

3 часа назад
Порошенко озвучил сроки достижения мира, а о повторном выдвижении говорить не стал

Порошенко озвучил сроки достижения мира, а о повторном выдвижении говорить не стал

3 часа назад
Франция не смогла установить связь "желтых жилетов" с Россией

Франция не смогла установить связь "желтых жилетов" с Россией

3 часа назад
"ПроеКТОриЯ" - шанс для реализации идей

"ПроеКТОриЯ" - шанс для реализации идей

3 часа назад
Конькобежец Данила Семериков победил на этапе Кубка мира

Конькобежец Данила Семериков победил на этапе Кубка мира

4 часа назад
Остаться в живых: как в ЮАР черные выживают белых

Остаться в живых: как в ЮАР черные выживают белых

4 часа назад
Пальба по людям в Хасавюрте: схвачен один стрелок из двух

Пальба по людям в Хасавюрте: схвачен один стрелок из двух

4 часа назад
Брюссельских демонстрантов разогнали газом и водой

Брюссельских демонстрантов разогнали газом и водой

4 часа назад
Россия выиграла домашний этап Евротура, разгромив финнов при 81 тысяче болельщиков

Россия выиграла домашний этап Евротура, разгромив финнов при 81 тысяче болельщиков

4 часа назад
Украинских чиновников проверят на наличие родственников из России

Украинских чиновников проверят на наличие родственников из России

4 часа назад
В США готовятся к приостановке работы правительства

В США готовятся к приостановке работы правительства

4 часа назад
Аутсайдер АПЛ прервал 22-матчевую беспроигрышную серию "Арсенала"

Аутсайдер АПЛ прервал 22-матчевую беспроигрышную серию "Арсенала"

5 часов назад
Ученые посоветовали продукт, полезный для печени и сгонки веса

Ученые посоветовали продукт, полезный для печени и сгонки веса

5 часов назад
РПЦ о церкви Епифания: двойная игра и двойной стандарт

РПЦ о церкви Епифания: двойная игра и двойной стандарт

5 часов назад
Гандболистка Вяхирева получила приз самого ценного игрока чемпионата Европы

Гандболистка Вяхирева получила приз самого ценного игрока чемпионата Европы

5 часов назад
Признания Коэна: Трамп свалил все на ФБР

Признания Коэна: Трамп свалил все на ФБР

5 часов назад
Конькобежцы Кулижников и Юсков стали медалистами этапа Кубка мира

Конькобежцы Кулижников и Юсков стали медалистами этапа Кубка мира

6 часов назад
Взрыв в японском пабе: число раненых перевалило за 40

Взрыв в японском пабе: число раненых перевалило за 40

6 часов назад
Зоозащитники разделись, облились краской и полежали на площади Каталония

Зоозащитники разделись, облились краской и полежали на площади Каталония

6 часов назад
Цену истребителя 6-го поколения объяснили неумением ВВС США планировать бюджет

Цену истребителя 6-го поколения объяснили неумением ВВС США планировать бюджет

6 часов назад
Новый удар: жертвами западной коалиции стали 17 мирных сирийцев

Новый удар: жертвами западной коалиции стали 17 мирных сирийцев

6 часов назад
Бабиков – серебряный призер гонки преследования на Кубке IBU

Бабиков – серебряный призер гонки преследования на Кубке IBU

6 часов назад
Стало известно, кто нападал с ножом на женщин в Нюрнберге

Стало известно, кто нападал с ножом на женщин в Нюрнберге

7 часов назад
Белов выиграл золотую медаль этапа Кубка мира по лыжам

Белов выиграл золотую медаль этапа Кубка мира по лыжам

8 часов назад
Топ-менеджера дочки "Газпрома" задержали в больнице за 20 минут до операции

Топ-менеджера дочки "Газпрома" задержали в больнице за 20 минут до операции

8 часов назад
Россиянин Рылов стал чемпионом мира по плаванию

Россиянин Рылов стал чемпионом мира по плаванию

9 часов назад
Донбасс: украинские разведчики провалились, ВСУ перебросили самолеты и САУ

Донбасс: украинские разведчики провалились, ВСУ перебросили самолеты и САУ

9 часов назад
Главную ель страны уже срубили, ее доставят в Кремль 18-го

Главную ель страны уже срубили, ее доставят в Кремль 18-го

10 часов назад
Биатлон. Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Кубка IBU

Биатлон. Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Кубка IBU

10 часов назад
Что делать, если язык примерз к качелям?

Что делать, если язык примерз к качелям?

11 часов назад
Смертельное ДТП под Цюрихом: в автобусе находились россияне

Смертельное ДТП под Цюрихом: в автобусе находились россияне

11 часов назад
Все дороги ведут в Рим: что купить в сердце Италии по цене двушки в Москве

Все дороги ведут в Рим: что купить в сердце Италии по цене двушки в Москве

12 часов назад
Остров с пингвинами и морскими котиками выставили на продажу

Остров с пингвинами и морскими котиками выставили на продажу

13 часов назад
На какую компьютерную игру похожа ваша семейная жизнь: тест

На какую компьютерную игру похожа ваша семейная жизнь: тест

15.12.2018 10:57
Рассекречена внешность серийной Toyota Supra

Рассекречена внешность серийной Toyota Supra

14.12.2018 14:16
Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч

14.12.2018 12:13
Касимов: судьба уездного города

Касимов: судьба уездного города

14.12.2018 10:52