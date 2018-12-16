Россия выиграла домашний этап Евротура, разгромив финнов при 81 тысяче болельщиков

В Санкт-Петербурге состоялся заключительный матч российского этапа Евротура по хоккею, в котором Россия в рамках хоккейной классики на футбольной "Газпром Арене" принимала сборную Финляндии. Игра завершилась разгромной победой "красной машины" со счетом 5:0.

Счет забитым голам за минуту до окончания первого периода открыл нападающий Кирилл Капризов. Однако ключевым моментом встречи стали 5 минут во втором периоде, когда подопечными Ильи Воробьева было забито сразу 3 шайбы. Их авторами стали Василий Токранов, Никита Нестеров и Владислав Гавриков.

Точку в матче поставил Михаил Григоренко, который отличился за 5 минут до финальной сирены. Отметим, что нападающий сборной России набирал очки в каждом матче домашнего этапа Еврохоккейтура. Всего в его активе 6 очков: 2 гола он забил шведам, 2 результативные передачи сделал в матче с чехами, а в матче с финнами забил гол и сделал голевой пас.

Отдельно отметим, что матч "Красной машины" на стадионе футбольного "Зенита" собрал 81 тысяча болельщиков. Этот показатель стал европейским рекордом для хоккейных матчей. Ранее столько зрителей никогда не собиралось на хоккейных поединках.