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16 декабря 201822:57

Китайская Huawei рушит экономические и технологические планы США

Автор: Дмитрий Киселев

Отныне, говоря об Америке, мы всегда держим в уме Китай. И так, похоже, делает уже весь мир. Это потому, что Китай замахнулся на то, что Америка считает для себя безусловным. На технологическое лидерство. Но реальное соотношение сил сейчас таково, что Китай в этой сфере, сумев сконцентрировать усилия на приоритетах, выходит вперед, оставляя Америку позади. Так, впереди планеты всей по разработке телекомуникационных сетей пятого поколения 5G сегодня китайцы и их транснациональная компания Huawei.

Если у кого-то вопросы, то в Huawei сейчас 180 тысяч сотрудников и сервис более, чем в 170 странах мира. Huawei была основана как частная компания в годы горбачевской перестройки — в 1987 году. Спустя 10 лет Россия стала для нее первым зарубежным рынком. И вот сейчас столь впечатляющий результат. Конечно, корейские телефоны Samsung сейчас самые массовые в мире, но китайские Huawei — на втором месте, отодвинув на третье американские Apple.

Чувствительно для США. Вашингтон в таких случаях отбрасывает приличия. Сети 5G от Huawei своим союзникам Вашингтон приказывает у себя запретить, даже если контракты уже заключены, а дочь директора компании Huawei в Канаде по просьбе американцев арестована. Вряд ли это поможет, но в США, похоже, просто истерика. Китайцы в ответ увозят в свою тюрьму двух заметных канадцев. На всякий случай. Как разменные фигуры.

Но это не главное. Пекин играет куда шире. Фактически покупает себе Африку с ее ресурсами, объединяет Евразию через новый шелковый путь, строит отношения с Россией и ставит на лидерство в разработке искусственного интеллекта. Под Пекином и на юге Китая для этого возводятся целые города, но уже сейчас по суммарной мощности суперкомпьютеров Китай, а не США, на первом месте в мире. 15 декабря пришло известие, что для изучения глубин физической материи Китай уже строит у себя крупнейший на планете андронный коллайдер-монстр, с подземным кольцом окружностью в 100 километров.

Напомним, большой андронный коллайдер в Швейцарии с российским участием — это 26 километров. На сегодня это крупнейшая экспериментальная установка в мире. В Китае уже к 2028 году будет в четыре раза больше. Опубликованный проект — заявка на мировое лидерство в области физики частиц.

На этом фоне и американские санкции, и торговые войны, и отказ от переговоров по безопасности, незаконные аресты, будь то россиян или китайцев, выглядят беспомощной архаикой. Правда, крайне неприятной.

 

Автор: Александр Христенко

В этой уставшей, напуганной женщине в розовой куртке сложно узнать топ-менеджера одной из крупнейших в мире корпораций. Мэн Ваньчжоу — финансовый директор, фактически второе лицо в китайской компании Huawei.

На выходе из суда, словно в попытке защитить и поддержать, ее прижимают к себе, сажают во внедорожник. Судья все же выпустил Ваньчжоу под залог в 7,5 миллионов долларов при условии круглосуточного наблюдения. Надели GPS-браслет. До этого Ваньчжоу почти две недели провела в канадской тюрьме, после того, как ее арестовали во время пересадки в аэропорту Ванкувера. По запросу США. Без объяснения причин.

Предположительно, речь идет о нарушении Huawei американских санкций против Ирана. По всем признакам так с представителями глобальной финансовой и технологической элиты, в данном случае китайской, в англо-саксонском мире еще не обращались.

"Мы страна с независимой судебной системой, судебные власти будут принимать решения без какого-либо политического вмешательства. Идет разбирательство, и мне неуместно его комментировать", — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

А вот Дональд Трамп прокомментировал. Да так, что сомнений в политическом характере этой истории осталось мало. Президент США заявил, что мог бы вмешаться в дело с арестом финансового директора Huawei, если бы этого помогло заключить торговую сделку США с Китаем. В Минюсте такой вариант отвергли, заявив, что занимаются преследованием нарушителей американского закона, а не торговлей. А вот госсекреатарь Помпео подход Трампа вполне допустил и даже одобрил: "Нам всегда нужно уравновешивать американские интересы. Во всех случаях с участием сил правопорядка надо иметь ввиду соображения международной политики".

То, что настоящие джентльмены всегда играют по правилам, а если не получается, то меняют правила, в Пекине, похоже, поняли сразу. А потому ответ был жесткий. В Китае арестовали двоих канадцев по подозрению в подрыве национальной безопасности.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд особо тщательно подбирала слова: "С нами связался гражданин Канады в связи с тем, что ему задавали вопросы китайские официальные лица. Но с тех пор нам не удалось установить с ним контакт".

В США с тревожным заявлением по поводу действий Китая выступил и Госдеп.

"Мы призываем Китай прекратить все формы произвольного заключения под стражу и уважать свободы в рамках международных консульских обязательств и обязательств в сфере защиты прав человека", — заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

Тем временем в Конгрессе взялись пугать Huawei союзников. Нельзя допустить, чтобы европейцы перешли, к примеру, на передовую китайскую технологию 5G, которая, в отличие от американской, уже доступна на рынке.

"Китайская компания Huawei поставила себя в доминирующую позицию, обеспечив инфраструктуру связи по всему миру", — заявил сенатор Тед Круз.

Участники тотальной электронной разведки в рамках проекта "Пять глаз" — США, Канада, Австралия, Великобритания и Новая Зеландия – негодуют. Беспокоятся об утечке личных данных пользователей. Претензии в конечном итоге к самому Китаю.

"Китай — это экономический монстр, у которого нет никакого уважения к верховенству права", — заявил сенатор Джон Корнин.

Но несмотря на запугивания, Испания и Франция, к примеру, настроены сотрудничать.

Арест топ-менеджера Huawei — это объявление войны в сфере телекоммуникаций. Битва развернулась за то, кто в ближайшем будущем будет контролировать глобальные коммуникации, а значит доминировать. Так что это столкновение США и Китая только начало.

Текст: "Вести недели"

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