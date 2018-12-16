Битва титанов: Китай побеждает США на технологическом фронте
Китай замахнулся на то, что Америка считает для себя безусловным. На технологическое лидерство. Но реальное соотношение сил сейчас таково, что Китай в этой сфере, сумев сконцентрировать усилия на приоритетах, выходит вперед, оставляя Америку позади. Так, впереди планеты всей по разработке телекомуникационных сетей пятого поколения 5G сегодня китайцы и их транснациональная компания Huawei. Конечно, корейские телефоны Samsung сейчас самые массовые в мире, но китайские Huawei на втором месте, отодвинув на третье американские Apple. Чувствительно для США. Вашингтон в таких случаях отбрасывает приличия. Сети 5G от Huawei своим союзникам Вашингтон приказывает у себя запретить, даже если контракты уже заключены, а дочь директора компании Huawei в Канаде по просьбе американцев арестована. Вряд ли это поможет, но в США, похоже, просто истерика. Китайцы в ответ увозят в свою тюрьму двух заметных канадцев. На всякий случай. Как разменные фигуры.
Сингапур. Самая длинная очередь в мире за новым iPhone. Чего фанаты точно не ждали, так это рекламщиков Huawei. Они бесплатно раздали 200 фирменных аккумуляторов с надписью "они вам понадобятся". Намек на слабую батарею iPhone.
Этот ход назвали гениальным троллингом, и китайский техногигант не впервые "кусает" яблочного конкурента: после презентации новых американских моделей вышел ролик: "Спасибо, что выпустили то же самое".
Но худшую рекламу Apple сделали Канада и Штаты. В одной из китайских компаний из-за iPhone теперь можно лишиться работы, в другой — половины зарплаты. За отечественный смартфон, наоборот, премия. Вот комментарии после ареста в Ванкувере финдиректора Huawei в китайских новостях: "Готовность Канады попирать права человека обнажила ее двойные стандарты в этой области. Она становится разрушителем правозащитных действий в мире".
А в китайских соцсетях — всплеск патриотизма.
"Я пользуюсь Huawei, мой парень любит Apple. Сказала ему поменять телефон, он не меняет. Решила поменять парня".
"Китай наконец-то ответил США и Канаде, проявил твердую позицию, и не позволил слабым странам, которые пытаются подражать США, обижать Китай".
Для китайцев "дело Huawei "- вопрос национальной гордости, пишет The Washington Post. Так и есть: свое название — в переводе "китайское достижение или успех Китая"- компания оправдывает полностью. Ее финдиректор Мэн Ваньчжоу входит в топ деловых женщин мира, кроме того, она наследница телекоммуникационной империи.
В прошлом году Huawei возглавила рейтинг продаж смартфонов в Китае, а здесь у многих не один мобильный телефон. Плюс к тому компания — флагман проекта "цифрового Шелкового пути", в рамках которого сети нового поколения свяжут более 60 стран. А каждый десятый патент на технологию 5G сейчас принадлежит Китаю и, в частности, Huawei.
Поэтому в Пекине некоторые расценили скандал как попытку сдерживания Китая и объявление технологической войны.
Речь о задержании в КНР двух канадских граждан. Первый — Майкл Ковриг, бывший замглавы миссии Канады, знакомый с премьером Трюдо. Работал в Пекине и Гонконге, у него есть даже китайское имя Кан Минкай. Сейчас он сотрудник неправительственной организации, которая, настаивают в МИД КНР, не зарегистрирована в Китае, а значит, нарушает закон.
Второй — Майкл Спэйвор, также возглавляет НПО по связям с Северной Кореей. Устраивает турпоездки в Пхеньян, проводит там хоккейные матчи. Предположительно, Спейвор лично знаком с Ким Чен Ыном и организовывал визит баскетболиста Родмана в КНДР, говорилось в единственной короткой заметке о его задержании.
"Канадские граждане Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор подозреваются в деятельности, которая подрывает национальную безопасность КНР. На данный момент эти два случая расследуются отдельно. Мы уведомили канадское посольство в Китае, все законные права задержанных соблюдены", — заявил официальный представитель МИД КНР.
Свой визит в КНР отложила министр туризма Канады. Китай же отменил переговоры с торговой делегацией по лесному хозяйству, напрямую объяснив причину "продолжающимся судебным процессом" в отношении Мэн Ваньчжоу.
"Пекин, вероятно, считает, что США и другие страны пытаются оказать давление на Китай и сдержать его модернизацию. Он дает сильный ответ, опирается на патриотизм. Эти аресты указывают на готовность к конфронтации с Западом", — говорит аналитик Джозеф Чэн.
Ответ может быть и экономическим: китайский суд в связи с патентными претензиями запретил продажу семи старых моделей iPhone. По подсчетам аналитиков, Apple может потерять на этом 12 миллиардов долларов. Битва техногигантов — часть торговой войны, так что ее исход во многом будет зависеть от договоренностей руководства Китая и США.
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