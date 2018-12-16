Конькобежец Данила Семериков победил на этапе Кубка мира

В голландском Херенвене завершился четвертый этап Кубка мира по конькобежному спорту. В заключительном виде программы — беге на дистанции 5 000 метров победил российский спортсмен Данила Семериков.

Данила пробежал 5 километров за 6 минут 8,96 секунды, установив и свой личный рекорд, и высшее достижение катка. Семериков опередил двух голландцев Патрика Руста и Свена Крамера. Лидер Кубка мира среди стайеров Александр Румянцев занял шестое место, а Сергей Трфимов – седьмое. Семериков переместился на третье место в общем зачете.

Сборная России завоевала на этапе в Херенвене 6 медалей. Данила Семериков выиграл забег на 5 000 метров, Павел Кулижников победил на дистанции 500 метров и занял второе место на 1 000, Денис Юсков стал третьим на 1 000. Екатерина Шихова завоевала бронзовые медали на дистанциях 1000 м и 1 500 м.