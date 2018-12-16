Франция не смогла установить связь "желтых жилетов" с Россией

Французские следователи не смогли установить причастность России к бунтам, сотрясающим Францию уже месяц. Хотя это не окончательные итоги, как заявил источник в спецслужбах, выразивший убеждение, что РФ поддержит оппозицию на выборах в Европарламент в следующем году.

Ранее министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Генеральный секретариат национальной обороны и безопасности Франции проводит расследование. Предмет – публикации в СМИ о подозрительной киберактивности России в соцсетях, с помощью которых усиливались протесты, передает ТАСС.

О "русском следе" в протестах "желтых жилетов" уже говорила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что в Париже сейчас много русских журналистов, уже 13 человек пострадали. Наверное, в этом и заключается пресловутый след.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию. По ее словам, попытки найти в любых мировых происшествиях российский след стали для Запада "удобным, раскрученным трендом", однако цинизм журналистов просто поражает.