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16 декабря 201820:39

Порошенко озвучил сроки достижения мира, а о повторном выдвижении говорить не стал

Global Look Press

Президент Украины Петр Порошенко поставил три важные цели на ближайшие пять лет. Это достижение мира на основе национальных интересов Украины, преодоление последствий экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечение роста уровня жизни. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции в воскресенье.

Порошенко также указал, что за предстоящие пять лет необходимо "достичь критериев для вступления в Европейский союз и НАТО", передает РИА Новости.

От прямого ответа на вопрос о своих амбициях на следующих выборах главы государства Порошенко на пресс-конференции ушел.

"Избирательная кампания еще не началась, сегодня для такого заявления не время и не место", — пояснил президент Украины, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с тем Порошенко выразил готовность "поддержать кого-то более достойного", если такой кандидат появится. Он добавил, что очень доверяет украинскому народу и убежден, что люди сделают правильный выбор.

Выборы президента Украины намечены на март 2019 года.

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