Российские саночники победили на этапе Кубка мира в спринте

В американском Лейк-Плесиде проходит этап Кубка мира по санному спорту. Российский саночник Роман Репилов занял первое место в спринте.

Роман показал время 32,554 секунды, что принесло ему победу. Всего четыре тысячных секунды уступил ему Семен Павличенко. На третьем месте австрийский саночник Йоханнес Людвиг.

Это вторая победа 22-летнего Романа Репилова на этапе в Лейк-Плесиде. Ранее он победил в одиночном разряде.