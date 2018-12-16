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Единый день голосования - 2018 45 минут назад
16 декабря 201822:04
ЦИК подтвердил победу Кожемяко на выборах в Приморье
Самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко при подсчете 100 процентов протоколов побеждает на повторных выборах главы региона, сообщается на официальном сайте ЦИК РФ.
Согласно данным избиркома, Кожемяко набирает 61,88 процента голосов, на втором месте — и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, у него 25,16 процента, далее следует Алексей Тимченко от Партии роста — 5,17 процента, и замыкает список Роза Чемерис от партии "За женщин России", набравшая 3,8 процента голосов избирателей.
Повторные выборы губернатора Приморского края прошли в воскресенье, 16 декабря. Окончательные итоги выборов подведут во вторник, 18 декабря.
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