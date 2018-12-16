В Дохе обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Специальная сессия, посвященная политике России на Ближнем Востоке и в мире в целом прошла на форуме в столице Катара – Дохе, передает канал "Россия 24". В дискуссии участвовали эксперты международного клуба "Валдай".

Обсудили создание на Ближнем Востоке новой системы безопасности. Особое внимание уделялось шагам, которые может сделать Москва для урегулирования конфликта в регионе.