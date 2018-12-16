Пожар в жилом доме унес жизни двух человек

На юго-западе столицы в воскресенье произошел пожар. Его жертвами стали два человека. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире по адресу Большая Черемушкинская улица, дом 11, корпус 3​​​, но спасти жильцов, к сожалению, им не удалось, сообщает РИА Новости.