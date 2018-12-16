НХЛ. Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Аризону"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Роли, где "Каролина Харрикейнз" принимала "Аризона Койотс". Хозяева площадки одержали победу с результатом 3:0.

В первом периоде шайб заброшено не было. Но во второй 20-минутке "ураганы" дважды подобрали ключи к воротам "койотов". Один гол на счету Андрея Свечникова. В третьем периоде хозяева закрепили свой успех.

Андрей Свечников забросил свою 9 шайбу в чемпионате. Всего на счету 18-летнего нападающего 17 очков по системе гол+пас (9+8).