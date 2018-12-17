"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба в январе

Английский "Манчестер Юнайтед" выразил готовность расстаться с центральным полузащитником Полем Погба. Наиболее вероятный вариант развития карьеры француза – возвращение в туринский "Ювентус".

Сделка может состояться в январе, когда в Европе откроется зимнее трансферное окно. "Манчестер Юнайтед" готов отпустить чемпиона мира в Турин. Но в обратном направлении должен проследовать либо полузащитник Миралем Пьянич, либо защитник Алекс Сандро. Сам Поль, конфликтующий с главным тренером Жозе Моуринью, хотел бы снова стать игроком "Ювентуса".

В 2016 Поль Погба был куплен "Манчестер Юнайтед" у "Ювентуса" за 105 миллионов евро. Еще раньше француз в 2012 году перешел из "МЮ" в "Юве" бесплатно.