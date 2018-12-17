Испанский турист, чудом выживший под Магаданом, застрял в России

Едва не замерзший на Колымской трассе испанец, не может вылететь домой. Из-за приближающихся новогодних праздников, билетов на самолет из Магадана просто нет.

О чудесном спасении испанца стало известно накануне, сообщает телеканал "Россия 24". Он путешествовал по трассе Колыма на велосипеде из Магадана до озера Байкал и ночевал в палатке в минус 50. Из-за столь непривычной низкой температуры, турист получил серьезное обморожение руки.

Спасли от смерти испанца трое местных жителей, которые доставили его до ближайшего населенного пункта. Там врачи оказали путешественнику медицинскую помощь. Сейчас его состояние не вызывает опасений.