Кабмин США может уйти в отставку из-за разгогласий по мексиканской стене

Правительство США может прекратить работу. Белый дом начал заблаговременную подготовку к этому. Об этом сообщает "Вашингтон пост". Причиной стали разногласия по финансированию обеспечения безопасности границ Штатов. А если точнее — споры из-за так называемой "стены Трампа".

Республиканцы с демократами никак не договорятся по поводу выделения из бюджета 5 миллиардов на постройку стены на границе с Мексикой. Ориентировочно, уйти в отставку правительство может 22 числа, сообщает телеканал "Россия 24".