Голландец Матейс Де Лигт признан лучшим молодым футболистом Европы

Определился лауреат премии Golden Boy, ежегодно присуждаемой сильнейшему футболисту Европы, чей возраст не превышает 21 года. Победу одержал защитник "Аякса" м сборной Голландии Матейс Де Лигт.

19-летний голландец победил в опросе, проводимой итальянской газетой Tuttosport. На втором месте защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александр-Арнолд, на третьем нападающий "Милана" Патрик Кутроне. В пятерку также попали голландский нападающий Джастин Клюйверт ("Рома") и бразильский полузащитник "Реала" Винисиус. В расширенный список попали полузащитник "Спартака" Сергей Еременко и защитник "Локомотива" Михаил Лысов.

Награда вручается с 2003 года. В прошлом году ее был удостоен нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе.