Раскол в православии: Украина уже сама не понимает - где какая церковь

Очередная раскольническая структура. Вот что, по мнению Украинской православной церкви, было создано на так называемом "Объединительном соборе". В УПЦ подчеркнули, что к канонической церкви все это не имеет никакого отношения.

Двойная игра и двойные стандарты — вот что из себя представляет затея киевских властей получить карманную церковь, это уже мнение Русской Православной Церкви.

"Насколько можно судить по всем действиям и заявлением, которые были сделаны в последнее время, в этой новой структуре будет один вариант на экспорт, а другой вариант для внутреннего пользования. Экспортный вариант предполагает, что это будет Автокефальная церковь, Признанная Константинополем, которая будет возглавляться митрополитом. И этим митрополитом избран ученик Филарета Денисенко, 39-летний Эпифаний. Что касается варианта для внутреннего пользования, то в этой, так называемой церкви – останется так называемый патриарх, и это будет тот же самый Филарет Денисенко, который будет носить патриарший куколь и будет иметь какой-то особый статус Главы этой церкви или почетного патриарха, или что-то в этом роде. Таким образом, налицо сейчас двойная атака, двойной стандарт. Филарет Динесенко фактически остаётся руководителем этой структуры, но для внешнего мира найден другой человек, который будет как бы возглавлять эту как бы автокефальную церковь", — отметил митрополит Иларион.