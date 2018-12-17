Нелегалы сорвали спектакль в театре "Комеди Франсез"

Около 300 мигрантов пытались ворваться в воскресенье вечером в парижский театр "Комеди Франсез", чтобы потребовать от его директора организовать их встречу с министром внутренних дел Франции Кристофом Кастанером. Об этом в понедельник сообщило агентство "Франс Пресс".

По его данным, инцидент произошел около 21:00 по местному, во время показа пьесы. Мигранты хотели встретиться с директором театра Эриком Рюфом и потребовать от него организовать им прием у главы МВД.

По мнению мигрантов, у директора "Комеди Франсез" есть возможность устроить такую встречу, так как решение о его назначении принимали французские власти. Мигранты планировали попросить у министра выдать им разрешение на работу, отмечает телеканал "Россия 24".