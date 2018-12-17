Корона "Мисс Вселенной" уезжает на Филиппины

Представительница Филиппин Катриона Грэй победила в 67-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Такое решение вынесло в понедельник жюри состязания, состоявшегося в бангкокском выставочном центре Impact Arena ("Импакт арена").

Корону победительнице этого года вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу в 2017 году в США, сообщает телеканал "Россия 24". Россиянка Юлия Полячихина не смогла выйти в финал.