В пригороде Афин прогремел мощный взрыв

В ночь на понедельник в столице Греции сработало неустановленное взрывное устройство. Мощный взрыв причинил значительный ущерб зданию местного телеканала, информации о пострадавших нет.

Как сообщает агентство "Интерфакс", незадолго до инцидента в штаб-квартиру телеканала поступил анонимный звонок, предупреждающий о взрыве. Из здания немедленно эвакуировали всех людей.

Ни одна из террористических и радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.