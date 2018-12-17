Евгений Трефилов: в финале мы сыграли отвратительно

Наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов после поражения своей команды в финале чемпионата Европы от соперниц из Франции (21:24) сказал журналистам, что главный матч турнира наши девушки сыграли не слишком хорошо.

"Отвратительная игра в финале, — цитирует Трефилова агентство ТАСС. – Особенно второй тайм показал, что у нас полностью отсутствует задняя линяя. Я говорю про атаку, некому было бросить. Очень тяжело играть, когда такая атака".

При этом тренер россиянок не разделил мнение некоторых экспертов, что француженкам в финале домашнего турнира помогали арбитры: "При чем здесь судьи? Мы сами проиграли матч, мне не очень нравилась наша игра сегодня. Тем не менее, я поздравляю нашу команду с серебряными медалями".