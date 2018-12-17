Моуринью может покинуть "Манчестер Юнайтед" ради "Интера"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью по окончании текущего сезона может покинуть английский клуб ради того, чтобы вновь возглавить итальянский "Интер". На этом посту он рассматривается в качестве преемника экс-зенитовца Лучано Спалетти.

Тренерская рокировка в стане "нерадзурри" может произойти по инициативе нового генерального директора миланцев Джузеппе Маротты, сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на Express.co.uk. Итальянский функционер уже приступил к работе по возвращению Моуринью в "Интер".

Напомним, что португалец ранее уже работал в миланском клубе. Он руководил "черно-синими" в период с 2008 по 2010 год и за это время успел завоевать с интеристами два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Италии, а также выиграть Лигу чемпионов.

Накануне "Манчестер Юнайтед" под руководством "Особенного" проиграл "Ливерпулю" (1:3). После 17 туров "красные дьяволы" с 26 очками занимают 6-ю строчку в английской премьер-лиге. От лидирующего "Ливерпуля" манкунианцы отстают на 19 очков.