На выборах главы Приморья побеждает Олег Кожемяко

Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморского края — таковы предварительные итоги голосования, которые озвучили в Центризбиркоме. После подсчета всех бюллетеней стало ясно, что Кожемяко не оставил соперникам шансов на второй тур, передает телеканал "Россия 24".

Инаугурация Олега Кожемяко в качестве губернатора Приморья ожидается на текущей неделе. Точную дату назначат после утверждения итогов выборов. Уже подсчитаны все бюллетени. Кожемяко набрал почти 62 процента голосов.

Согласно предварительным итогам голосования, за Кожемяко свои голоса отдали 420 тысяч 730 проголосовавших (61,88%), за его преследователя в гонке — кандидата от ЛДПР Андрейченко проголосовали 171 тысяча 61 житель Приморья (25,16%).

За кандидата от "Партии Роста" Алексея Тимченко отдали свои голоса 35 тысяч 126 человек (5,17%), Розу Чемерис, баллотировавшуюся от партии "За женщин России", поддержали 25 тысяч 854 человека (3,80 %).

По данным ЦИК, явка составила 46,42 %. Быстрый подсчет результатов голосования обусловлен тем, что в Центризбирком не поступило ни одной жалобы.