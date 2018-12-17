Глава правительства Сахалина Вера Щербина ушла в отставку

Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина покинула свой пост по собственному желанию.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства, ее обязанности будет исполнять заместитель председателя областного правительства Алексей Белик.

Белик родился в станице Павловская Краснодарского края. С отличием окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности "Финансы и кредит". Он работал в министерства сельского хозяйства России, в агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, а затем в агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На Сахалине Белик начинал с должности вице-мэра администрации Южно-Сахалинска.

7 декабря Владимир Путин назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. С 2015 года область возглавлял Олег Кожемяко. В сентябре 2018 года он стал временно исполняющим обязанности главы Приморского края, а 16 декабря победил на губернаторских выборах, набрав почти 62 процента голосов.