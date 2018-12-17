Белорусским хоккеистам вместо гимна страны включили "Песняров"

В Норвегии на хоккейном турнире Mega Hockey Games произошел комичный случай. Перед матчем местной национальной сборной против команды Белоруссии организаторы вместо гимна гостей включили шлягер в исполнении белорусского ансамбля "Песняры" — "Косил Ясь конюшину". Она известна по мультсериалу "Ну, погоди!"

Болельщики норвежской дружины подвоха не заметили и прослушали гимн стоя, а вот поклонники Белоруссии так и не поняли, что произошло и почему вместо гимна на ледовой арене зазвучала популярная советская песня. Хоккеисты также удивились прозвучавшей мелодии, а за кадром звучали голоса негодующих болельщиков.

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хоккеистов сборной Норвегии.