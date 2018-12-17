СИЗО "Бутырка" доживает последние дни

В Москве вскоре прекратят свое существование два московских следственных изолятора — "Бутырка" и "Красная Пресня", под вопросом и "Матросская тишина", пишет газета "Московский комсомолец".

Как заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, ранее планировалось силами ведомства построить вместо "Пресни" новое здание СИЗО на 2 тысячи мест. Однако московские власти предложили закрыть еще и "Бутырку" с "Матросской тишиной" и за счет городского бюджета построить современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектаров.

По словам Максименко, строительные работы начнутся уже в январе будущего года, рассматривается два направления — в сторону Калужского (Новая Москва) и Дмитровского шоссе.

Новый СИЗО будет соответствовать всем европейским стандартам, внешне здание будет похоже на "Кресты-2", открытые недавно под Питером.

Освобожденные здания поступят в распоряжение городских властей.