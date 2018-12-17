В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече "Союза"

В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ. Военные будут встречать спускаемый аппарат "Союз" с экипажем МКС на борту, который должен приземлиться 20 декабря в степи недалеко от города Жезказган. С орбиты вернутся россиянин Сергей Прокопьев, немецкий космонавт Александр Герст и астронавт НАСА Серена Ауньон.

В операции задействованы 200 человек личного состава, 10 вертолетов Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, а также спецтехника. На случай посадки корабля в болотистую местность приготовили 6 уникальных машин-амфибий "Синяя птица", сообщает телеканал "Россия 24".

12 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершили выход в открытый космос, чтобы провести обследование "Союза". О повреждении обшивки стало известно еще в августе, срочный ремонт провели сразу, теперь же перед космонавтами стояла задача выяснить, как именно возникло повреждение.

Они осмотрели отверстие в "Союзе МС-09", предварительно вскрыв ножом термоизоляцию и демонтировав противометеоритную защиту корабля – эта операция проводилась впервые в истории космонавтики. Также были взяты пробы с дыры. Все образцы отправлены на Землю для анализа.