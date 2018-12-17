В Дагестане в кювет опрокинулась маршрутка. Есть жертвы

В Дагестане пассажирская "ГАЗель" упала в кювет.

Авария произошла в Карабудахкентском районе на 13-м километре автодороги Гурбуки-Курма​​​. Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике, в результате ДТП один человек погиб, еще 13 человек получили травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу. На месте работает оперативно-следственная группа, причины аварии выясняются.