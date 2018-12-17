Минздрав разъяснил, что обязаны лечить бесплатно

В Министерстве здравоохранения России выпустили памятку о гарантиях бесплатного оказания медпомощи. Как сообщается на сайте ведомства, гражданин имеет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в гарантированном объеме без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно утверждаемой правительством РФ.

Отмечается, что у россиян есть право на следующие виды бесплатной медпомощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь с применением новых сложных и уникальных методов лечения, а также скорая медицинская помощь.

Медицинская помощь включает бесплатное проведение медицинской реабилитации, экстракорпорального оплодотворения, различных видов диализа, химиотерапии при злокачественных заболеваниях профилактических мероприятий, включая осмотры и диспансеризацию.

При этом россияне могут рассчитывать на бесплатное проведение неонатального скрининга на пять наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных детей, дородовой диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин, а также аудиологического скрининга у новорожденных детей и детей первого года жизни. Отмечается, что за те лекарства, которые включены в перечень жизненно необходимых, а также за те, которые туда не входят, но были назначены в качестве замены из-за индивидуальной непереносимости, граждане РФ платить не должны.