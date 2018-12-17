Теннисистка Родина отыграла пять строчек в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг, согласно которому российская теннисистка Евгения Родина поднялась на 5 позиций. Теперь она занимает 71-ю строчку.

Первой ракеткой России по-прежнему остается Дарья Касаткина, которая располагается на 10-м месте мирового рейтинга. В сотню лучших теннисисток мира также входят россиянки Мария Шарапова, расположившаяся на 29-й позиции, Анастасия Павлюченкова (42), Екатерина Макарова (57), Екатерина Александрова (73), Маргарита Гаспарян (92), Анастасия Потапова (93) и Анна Блинкова (95).

Лидером же мирового рейтинга продолжает оставаться румынка Симона Халеп. Следом за ней в первой тройке также расположились немка Ангелика Кербер и датчанка Каролина Возняцки.