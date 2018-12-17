Жак Вильнев возвращается в гонки и будет выступать в NASCAR

Известный канадский автогонщик, чемпион мира в классе "Формула-1" 1997 года Жак Вильнев решил возобновить карьеру пилота. 47-летний спортсмен вернется в NASCAR. Но свой сезон он проведет не в США и Канаде, а в гонках американской серии в Старом Свете.

NASCAR в своем европейском издании сезона-2019 будет состоять из семи этапов. Стоит напомнить, что после успеха в "Формуле" Вильнев четыре раза выступал на этапах NASCAR Sprint Cup в период с 2007 по 2013 годы. Нынешней осенью он провел в Италии тесты автомобиля "Форд Мустанг", на котором, скорее всего, и будет выступать.

"Мне очень понравилось управлять этой машиной, потому что она очень похожа на те, которые я привык пилотировать в США, — цитирует Вильнева Motorsport.Com. – Для меня важнее всего – это возвращение в гонки на полноценной основе, потому что я хочу быть частью целого проекта, хочу провести сезон полностью. С нетерпением жду начала чемпионата-2019".