В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля завода. Под завалами люди

В подмосковном Дзержинском на заводе железобетонных изделий обрушилась кровля одного из производственных помещений.

"Под завалами от четырех до восьми человек. Все живы, однако получили травмы", — сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ. По последним данным, трое пострадавших уже извлечены из-под обвалившейся кровли. Состояние их тяжелое, они отправлены в больницы. .

ЧП произошло на улице Академика Жукова. Общая площадь здания составляет 1600 квадратных метров, кровля обрушилась на площади 170 квадратных метров. По предварительным данным, крыша не выдержала тяжести снега.