ММА. Яквинта хочет подраться с Фергюсоном

Боец смешанного стиля американец итальянского происхождения Эл Яквинта признался, что своим следующим соперником хотел бы видеть соотечественника Тони Фергюсона. Яквинта выразил уверенность, что победит первого номера легкой весовой категории.

"Я считаю Фергюсона подходящим соперником, — отметил Яквинта, слова которого приводит ММА Junkie. – У меня иделальный стиль для того, чтобы победить его. Это тот парень, с которым я хочу драться. Я полагаю, что являюсь более сильным нокаутером, нежели те соперники, которые выходили с ним ранее. Думаю, что справлюсь с Фергюсоном".

Напомним, что ранее Яквинта единогласным решением судей одержал победу над американцем Кевином Ли в рамках турнира UFC on Fox 31. Фергюсон же в своем предыдущем бою также одержал победу над соотечественником Энтони Петтисом.