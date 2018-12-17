Обрушение кровли в Дзержинском: один человек погиб, пятеро спасены, под завалами еще четверо

В результате обрушения кровли производственного здания в городе Дзержинский в Московской области погиб один человек. Как заявили в МЧС, из-под завалов удалось извлечь пятерых пострадавших. Они отправлены в больницы в тяжелом состоянии. Под завалами могут находиться еще двое, передает телеканал "Россия 24".

По предварительным данным, кровля не выдержала веса снега. Кроме того, как выяснилось, в здании велись ремонтные работы. Как уточняется, постройка принадлежит ООО "Техногрупп", которая производит оборудование для систем вентиляции. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.