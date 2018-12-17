Наркоторговцы пакуют зелье в пакеты с портретами Криштиану Роналду

Французская полиция во время очередного рейда по притонам наркоторговцев в портовом Марселе обнаружила весьма необычную находку. На одной из квартир, где проживал наркокурьер, были изъяты пять пакетов конопли, на которых было изображение футболиста Криштиану Роналду.

При этом ведущий форвард сборной Португалии изображен на упаковке наркотического зелья в форме своего нынешнего клуба – итальянского "Ювентуса", сообщает издание 20minutes. Общий вес наркотика составил более полукилограмма, а его владелец был арестован, предстанет перед судом и, скорее всего, надолго сядет в тюрьму.