ФСБ показала чертежи, по которым в подпольных цехах модернизировали оружие

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пересекли деятельность банды, которая занималась кустарной модернизацией гражданского оружия и изготовлением боеприпасов в подпольных мастерских.

Преступники задержаны в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. При обысках правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и средств инициирования взрыва, сообщается на сайте ФСБ.

На видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ, видно, как выглядели подпольные "цеха" по производству оружия. Также показаны изъятые коробки с магазинами для огнестрельного оружия, пачки денег и папки с чертежами, по которым изготовлялось оружие.